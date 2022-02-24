У Києві, на Васильківській минулося без постраждалих через вибух [ Редактировать ]
У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській - повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій - розірвався невстановлений снаряд. Вибито вікна, також знесло білборд на подвір'ї. За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Я услышала такой страшный страшный, как вибух ... сработала у всех машин сигнализация.
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