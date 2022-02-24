Зараз на зв'язку Олена Мендалюк з Дніпра.

Станом на цю годину у Дніпрі тихо. Вибухи у різних районах міста було чути лише вранці. В обласному оперативному штабі підтвердили три обстріли - під прицілом опинилися радіолокаційні станції.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради:

Физического вторжения на территорию Днепропетровской области нет. Нанесены ракетные удары по всем радио-локационном базам - это Ингулец, Кривой Рог, Марганец, Днепр. Тушили пожар в аэропорту Днепра.

Через обстріли складів танкової бригади поблизу Кривого Рогу, почалася евакуація місцевого населення. На даний час інформації про поранених в наслідок вибухів немає. Обійшлося без жертв. В оперативному штабі просять людей не виходити з дому та не панікувати.

У Дніпрі, як і в інших містах є черги у продуктових магазинах, заправках, аптеках та біля банкоматів. У місті поки що усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Браку продовольства на прилавках магазинів чи готівки у банкоматах немає, на заправках також без обмежень заправляють автівки.

Борис Філатов, міський голова Дніпра: