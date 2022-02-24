У Польщі створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України [ Редактировать ]
Черги машин - на пропускному пункті "Шегині" на кордоні з Польщею у Львівській області. У сусідній країні створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України.
Там їх будуть забезпечувати їжею, медичною допомогою та надавати необхідну інформацію. Раніше Польща попросила у НАТО активувати четверту статтю, яка дозволяє запустити екстрені консультації в разі загрози однієї з країн-учасниць альянсу.
За даними румунських ЗМІ, їхня країна також почала приймати українській біженців. Про таку готовність заявили і в Молдові.
по теме
Це один із можливих сценаріїв, які розглядають у тамтешньому уряді на випадок нової російської агресії.
На Чернігівщині в місті Ніжин під час бомбардування аеродрому ДСНС загинула одна людина.
Під контроль України повернуто міста Маріуполь та Щастя. На Сході натепер знищено щонайменше 7 літаків і два гелікоптери ворога. Загарбницька армія несе втрати.
Наші військові зайняли оборону, - повідомляють у прикордонній службі.
Банківські відділення країни працюють в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки проводять без обмежень, зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на день.