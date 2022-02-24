У сусідній країні створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України.

Черги машин - на пропускному пункті "Шегині" на кордоні з Польщею у Львівській області. У сусідній країні створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України.

Там їх будуть забезпечувати їжею, медичною допомогою та надавати необхідну інформацію. Раніше Польща попросила у НАТО активувати четверту статтю, яка дозволяє запустити екстрені консультації в разі загрози однієї з країн-учасниць альянсу.

За даними румунських ЗМІ, їхня країна також почала приймати українській біженців. Про таку готовність заявили і в Молдові.