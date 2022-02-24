В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону [ Редактировать ]
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Відділ прикордонної служи "Млачівка" Житомирського прикордонного загону обстріляли з градів. Наголошуємо: це київська область. Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, - заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це розпорядився Президент Володимир Зеленський.
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