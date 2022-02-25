Под Винницей ВСУ сбили российскую крылатую ракету (видео) [ Редактировать ]
Под Винницей наши военные сбили российскую крылатую ракету. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.
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Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансирования обороны в Украине. 343 голосами "за" народные депутаты поддержали Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№7012-Д)
В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС
В Украине начался призыв резервистов на военную службу
Псевдоевакуація до Росії мирних жителів окупованого Донбасу - це черговий метод кремлівської пропаганди, спрямований на демонізацію Збройних сил України. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр