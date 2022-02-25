Оккупанты продвигаются вглубь Херсонской области - ОГА (видео) [ Редактировать ]
Ситуация в Херсонской области остается напряженной, оккупанты захватили ряд ключевых населенных пунктов и Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Херсонская ОГА.
- Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Проходит перемещение большого количества вражеской техники через территории, прилегающие к Геническу.
- В Скадовске вражеские войска отсутствуют, хотя на территории района большое количество техники.
- Много вопросов по ситуации на Антоновском мосту. Со стороны Херсона там находятся украинские защитники, со стороны Олешек - вражеская техника. Сам мост местами поврежден.
- Каховская ГЭС находится под контролем врага. На подступах к ней (с. Казацкое, с. Веселое) продолжаются тяжелые бои.
Если у вас есть возможность, то сейчас есть необходимость в помощи военным с предоставлением горюче-смазочных материалов, продуктов питания и медикаментов. Вся волонтерская помощь может быть предоставлена через военкоматы, при которых организованы специальные пункты.
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