Ситуация в Херсонской области остается напряженной, оккупанты захватили ряд ключевых населенных пунктов и Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Проходит перемещение большого количества вражеской техники через территории, прилегающие к Геническу.

В Скадовске вражеские войска отсутствуют, хотя на территории района большое количество техники.

Много вопросов по ситуации на Антоновском мосту. Со стороны Херсона там находятся украинские защитники, со стороны Олешек - вражеская техника. Сам мост местами поврежден.

Каховская ГЭС находится под контролем врага. На подступах к ней (с. Казацкое, с. Веселое) продолжаются тяжелые бои.

Если у вас есть возможность, то сейчас есть необходимость в помощи военным с предоставлением горюче-смазочных материалов, продуктов питания и медикаментов. Вся волонтерская помощь может быть предоставлена ​​через военкоматы, при которых организованы специальные пункты.