В Минобороны сообщили об огромных потерях оккупантов [ Редактировать ]
С начала вторжения России в Украину погибли 2800 российских военных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
6 сбитых российских самолетов за 30 часов. Это результат высокого боевого мастерства украинского летчика-истребителя.
Потери оккупантов в технике на 15:00:
- 80 танков;
- 10 самолетов;
- 7 вертолетов;
- 516 боевых бронированных машин разного типа.
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