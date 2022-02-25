Более тысячи погибших: ВСУ отчитались о потерях россиян [ Редактировать ]
Сегодня, 25 февраля, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи человек. Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.
Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Верьте в Вооруженные Силы Украины!
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