На Польской границе по-прежнему наблюдаются огромные очереди украинских беженцев. Для одной категории украинцев выезд за пределы страны временно запрещен.

Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба Украины.

Так, в ведомстве заявили, что в связи с введением в нашей стране военного положения, временно ограничивается выезд за пределы государства для отдельной категории граждан.

В частности речь идет о мужчинах возрастом от 18 до 60 лет, которые потенциально годны к воинской службе.

Запрет на выезд из страны для лиц этой категории будет действовать до тех пор, пока в стране будет введено военное положение.

"Просим граждан учесть эту информацию", - обратились к украинцам в Госпогранслужбе.