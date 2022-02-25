Одной категории украинцев запрещено покидать страну [ Редактировать ]
На Польской границе по-прежнему наблюдаются огромные очереди украинских беженцев. Для одной категории украинцев выезд за пределы страны временно запрещен.
Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба Украины.
Так, в ведомстве заявили, что в связи с введением в нашей стране военного положения, временно ограничивается выезд за пределы государства для отдельной категории граждан.
В частности речь идет о мужчинах возрастом от 18 до 60 лет, которые потенциально годны к воинской службе.
Запрет на выезд из страны для лиц этой категории будет действовать до тех пор, пока в стране будет введено военное положение.
"Просим граждан учесть эту информацию", - обратились к украинцам в Госпогранслужбе.
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