В Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу [ Редактировать ]
Российские оккупанты обстреляли взлетную полосу авиационного завода в Харькове. Вражеские войска применили кассетные ракеты.
Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Харьковский авиационный завод, ул. Сумская 134. Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", - написала Венедиктова.
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