В Гостомеле российские военные захватили военную часть и одевают форму Нацгваридии [ Редактировать ]
В Гостомеле российский спецназ захватил военную часть №3017. Одевают форму Нацгврадии - единственно говорят на русском. Об этом сообщила народный депутат София Федина.
Поступает информация, что сегодня с самого утра в разных местах Киевской, Житомирской, Черкасской областей высаживаются из вертолетов группы российских диверсантов, которые переодеваются в форму Вооруженных Сил Украины и продвигаются в сторону Киева.
- Не исключено, что часть переодетых врагов уже проникла в столицу, и такой сценарий может повторяться и на других направлениях.
- Чтобы отличить переодетых россиян от наших, очень важно:
Все бойцы Вооруженных Сил, терробороны, правоохранительные органы должны сейчас общаться исключительно на украинском языке! Не важно, насколько она будет верна и грамотна. Достаточно, что таким образом будет гораздо легче обнаружить врагов. Особенно в Киеве и вокруг Киева.
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