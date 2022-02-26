Станицу Луганскую оккупировали российские войска [ Редактировать ]
Станицу Луганскую оккупировали российские войска. Это подтвердил глава Луганской ВГА Гайдай.
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