В Киеве раздали более 25 тысяч автоматов - Монастырский [ Редактировать ]
В Киеве раздали более 25 тысяч автоматов и 10 млн патронов, РПГ и грана. Об этом, сообщил министр внутренних дел Монастырский.
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У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській - повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій - розірвався невстановлений снаряд.
При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ - не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ.
После введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко
Про це в програмі "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. За її словами, лише з Америки до Києва вже прибуло понад дві тисячі тонн озброєння й боєприпасів.
А те, що боронити свою землю українці готові - доводять магазини зі зброєю. Ажіотаж такий, - кажуть продавці, - що не встигають поповнювати асортимент.