Новая Каховка под контролем России - мэр города [ Редактировать ]
Новая Каховка / Фото: tsn
По состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, Новая Каховка - под контролем России. Об этом заявил мэр Владимир Коваленко.
В городе сняты все украинские флаги.
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