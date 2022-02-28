Столичные власти заявляют, что магазины в Киеве будут открываться постепенно в течение дня. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда все было закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все что возможно сегодня доставить в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары сегодня там можно будет приобрести.