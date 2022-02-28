Информация о захвате Запорожской АЭС оккупантами является фейком - "Энергоатом" [ Редактировать ]
Распространенная Минобороны Российской Федерации информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком, сообщила НАЭК "Энергоатом".
"Это абсолютное вранье, фейк", - прокомментировали в департаменте коммуникаций компании информацию.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль ЗАЭС.
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