В Украине уничтожили командира кузбасского СОБРа и несколько десятков бойцов - росСМИ [ Редактировать ]
В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий. Об этом изданию "Тайга.инфо" сообщили два источника, близких к силовым структурам.
Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны - Красноярск и Новокузнецк.... Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев [погибли].
Россияне двигались по Украине со стороны Беларуси.
Другой источник "Тайги.инфо" в силовых структурах Кузбасса также рассказал, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними якобы ожидают 28 февраля.
26 февраля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что, согласно различным видео, бойцы российского ОМОНа и СОБРа неудачно пытались прорваться в Киев, но их либо убили, либо взяли в плен. Украинские СМИ опубликовали видео с якобы взятым в плен бойцом Росгвардии, который говорил, что он из Новокузнецка.
Кроме того, несколько дней назад в интернете появились сообщения о гибели Магомада Тушаева, командира 141-го специального моторизованного полка Нацгвардии имени Ахмата Кадырова, и Анзора Бисаева, командира ОМОН "Ахмат-Грозный". Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает это.
Минобороны России не сообщает о количестве погибших в ходе вторжения Украину. Сам факт потерь российская армия признала лишь на четвертый день войны.
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