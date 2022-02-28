В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий. Об этом изданию "Тайга.инфо" сообщили два источника, близких к силовым структурам.

Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны - Красноярск и Новокузнецк.... Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев [погибли].

Россияне двигались по Украине со стороны Беларуси.

Другой источник "Тайги.инфо" в силовых структурах Кузбасса также рассказал, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними якобы ожидают 28 февраля.

26 февраля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что, согласно различным видео, бойцы российского ОМОНа и СОБРа неудачно пытались прорваться в Киев, но их либо убили, либо взяли в плен. Украинские СМИ опубликовали видео с якобы взятым в плен бойцом Росгвардии, который говорил, что он из Новокузнецка.

Кроме того, несколько дней назад в интернете появились сообщения о гибели Магомада Тушаева, командира 141-го специального моторизованного полка Нацгвардии имени Ахмата Кадырова, и Анзора Бисаева, командира ОМОН "Ахмат-Грозный". Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает это.

Минобороны России не сообщает о количестве погибших в ходе вторжения Украину. Сам факт потерь российская армия признала лишь на четвертый день войны.