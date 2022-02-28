По статье "Госизмена" задержаны мэр Южного Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сегодня прошла спецоперация военных. Задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земле. Это не просто слова. Военные наделы предупреждают: задержкой они проявили лояльность. Цитата: «Расстреливать будут на месте». У нас есть силы отстаивать свое! И мы это делаем!