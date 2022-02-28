Комендантский час в Киеве продлится с 20:00 до 07:00 [ Редактировать ]
Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00. Об этом сообщает КГГА. В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.
Пропуска, изданные ранее, отменяются.
- Отмечаем: пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час - строго-настрого запрещено!
- Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
- Во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.
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