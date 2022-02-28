Шоу "Вечерний Ургант" закрывают [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
Шоу "Вечерний Ургант" принято решение закрыть. Об этом говорит Ксения Собчак.
Ранее Ургант выступил против войны в Украине.
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