12 защитников Украины стали Героями страны [ Редактировать ]
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины 12 защитникам:
- Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность остальным подняться в воздух.
- Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал побратимов, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
- Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Гостомель. Уничтожил скопление техники врага.
- Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
- Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
- Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.
- Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над Кропивницким сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
- Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
- Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.
- Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от окружения, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
- Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.
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