Во Львове запретили продажу алкоголя [ Редактировать ]
С сегодняшнего дня во Львове полностью запрещена продажа алкогольных напитков. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.
Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение, будут отвечать перед законом. Отмечаю, это касается как магазинов и сетей, так и заведений общепита. Праздновать будем после победы!
Также мэр Львова объявил о том, что все военнообязанные мужчины, привезшие свои семьи, должны идти защищать Украину.
С начала войны Львов стал безопасным прибежищем для тысяч людей, дома которых обстреливает оккупант. По законам военного времени военнообязанные мужчины, привезшие сюда свои семьи, должны возвращаться и защищать собственные города. Либо обязаны записываться в Территориальную Оборону по месту поселения.
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