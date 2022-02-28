В Києві заборонили продаж алкоголю [ Редактировать ]
З вівторка, 1 березня, в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.
Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, - не краще за мародерство.
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