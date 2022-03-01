В городах Украины расправляются с мародерами, привязывая их к столбам пищевой пленкой. В основном фото из Киева, Харькова и области.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко пригрозил, что мародеров и диверсантов будут ликвидировать на месте.