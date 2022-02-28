В Киеве мародеров и диверсантов будут ликвидировать на месте - Кличко [ Редактировать ]
В Киеве мародеров и диверсантов будут ликвидировать на местах, задерживать их никто не будет. Об этом объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
по теме
Киевлян призывают оставаться в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги. Об этом заявил в видеобращении к жителям столицы мэр Виталий Кличко
Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире - с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться! Вечная память погибшим!
Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной
В субботу, 26 февраля, в Киеве продлили комендантский час
В Киеве российские военные обстреляли жилые дома. Недалеко от Воздухофлотского проспекта.