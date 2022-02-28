В Ахтырке за мародерство будут расстреливать на месте - мэр (видео) [ Редактировать ]
В Ахтырке Сумской области за мародерство будут расстреливать на месте, а поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство. Об этом заявил мэр города Павел Кузьменко:
За мародерство будем расстреливать на месте... Комендантский час по Ахтырке с 17:30 до 7:00...Поднятие цены на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство. Слушайте команды терробороны и военных...Пьяные люди, которые будут ходить по городу, будут расцениваться, как орки...
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