В Ахтырке Сумской области за мародерство будут расстреливать на месте, а поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство. Об этом заявил мэр города Павел Кузьменко:

За мародерство будем расстреливать на месте... Комендантский час по Ахтырке с 17:30 до 7:00...Поднятие цены на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство. Слушайте команды терробороны и военных...Пьяные люди, которые будут ходить по городу, будут расцениваться, как орки...