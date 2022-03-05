В субботу, 5 марта, в центре Херсона люди вышли на митинг против оккупантов прямо под пулями российских солдат. Видео публикуют очевидцы.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призывает украинцев не бояться выходить на митинги и показывать российским солдатам фото их убитых товарищей.