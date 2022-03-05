В центре Херсона люди прямо под пулями вышли на митинг против оккупантов (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 5 марта, в центре Херсона люди вышли на митинг против оккупантов прямо под пулями российских солдат. Видео публикуют очевидцы.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призывает украинцев не бояться выходить на митинги и показывать российским солдатам фото их убитых товарищей.
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