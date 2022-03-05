ВСУ нанесли удар по российским войскам под Херсоном [ Редактировать ]
В субботу утром, 5 марта, под Херсоном Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российским военным. Потери российских оккупантов уточняются.
Об этом сообщает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции, наносят отдельные контрудары - авиационные и артиллерийские поражения противнику. Да, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу. Его потери сейчас выясняются", - сообщил он.
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Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00