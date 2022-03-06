Правительство Японии рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Новые меры могут существенно повлиять на энергетический сектор. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь верхней палаты Либерально-демократической партии Хиросигэ Сэко заявил:

Есть вероятность, что мы можем ввести дальнейшие санкции, которые могут иметь последствия для энергетического сектора через финансовые учреждения, участвующие в транзакциях. Санкции могут оказать большое влияние на средства к существованию людей, поэтому нам придется искать их понимания ради солидарности с Украиной.