Закриття неба над Україною: депутати місцевих рад Херсонщини звернулися до НАТО [ Редактировать ]
Депутати місцевих рад Херсонщини звернулися до НАТО та інших країн на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.
Вже 10 днів мирні міста знаходяться під авіа- та ракетними ударами. Ціна зволікання з закриттям неба – це тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки.
До підпису звернення також долучаються жителі області.
Діяти потрібно негайно!
по теме
Спикер главы Офиса президента Алесксей Арестович заявил, что в Украине для российских военнопленных создадут спецлагеря
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российской военной авиации за десять дней войны против нашей страны составили уже 88 самолетов и вертолетов
Рішення про звернення на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною ухвалив щойно виконавчий комітет Черкаської міської ради
В утренней сводке Генштаба появилась информация о том, что на некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам и заверил, что именно сейчас происходит слом ситуации, время которого требует собранности