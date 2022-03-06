Ситуация в Энергодаре: сколько оккупантов в городе и на АЭС [ Редактировать ]
На АЭС в Энергодаре по состоянию на 6 марта находятся 500 оккупантов, еще около 1000 - в городе. Об этом сообщил руководитель "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Оккупанты используют захваченные украинские АЭС как военные базы.
Захватчики рассчитывают, что их не будут выбивать, потому что украинские военные, в отличие от российских, не будут стрелять по АЭС.
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