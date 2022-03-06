Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету. Об этом сообщает национальная детская специализированная больница "Охматдет".

Над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету – в результате повреждено окно и чуть не выломало дверь.

В сообщении отмечается, что тяжелораненых детей пытаются довезти до медучреждения – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение.