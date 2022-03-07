В боях с оккупантами погиб бывший депутат Рады от ВО "Свобода" [ Редактировать ]
В Киевской области в бою с российскими оккупантами погиб бывший народный от ВО "Свобода" Александр Марченко. Об этом сообщил глава партии Олег Тягнибок.
В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!
Напомним, что оккупанты убили главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко.
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