Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб.

Сообщается, что оккупанты застрелили Прилипко когда он раздавал хлеб и лекарства. Вместе с ним были убиты еще два человека.