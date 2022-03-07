Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко погиб [ Редактировать ]
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб.
Сообщается, что оккупанты застрелили Прилипко когда он раздавал хлеб и лекарства. Вместе с ним были убиты еще два человека.
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