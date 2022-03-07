Несколько российских знаменитостей высказалась в поддержку войны Владимира Путина против Украины. Среди них – и известный певец Николай Басков.

На его скандальные высказывания отреагировали в Офисе генерального прокурора Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что не может проигнорировать слова Баскова об Украине, а именно:

пропаганду и оправдывание войны,

фактическое приглашение россиян насмерть в Украину.

"И этот факт мы проигнорировать права не имеем. Ведь вы хорошо понимаете (думаю, лучше за нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях – это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан России", – сказала Венедиктова.

Отныне процессуальный статус Николая Баскова на территории Украины подозреваемый.

"Другими словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте", – добавила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, в ближайшем будущем Баскова могут задержать правоохранительные органы той страны, границу которой он пересечет.