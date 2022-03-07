Правительство уменьшило цену на газ [ Редактировать ]
Правительство Украины приняло решение уменьшить стоимость газа для тепловых электростанций до 7 гривен за кубический метр. Это позволит украинским ТЭС не останавливать производство. Об этом сообщает премьер-министр Дениса Шмыгаля.
Приняли решение, что 12 украинских ТЭС отныне смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 гривен за кубический метр. Это позволит предприятиям приобретать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что также очень важно.
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