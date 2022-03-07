Под Прилуками разбили колонну бензовозов оккупанта (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 7 марта, под Прилуками полностью разбили большую колонну бензовозов оккупанта.
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