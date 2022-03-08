Николаевская область получила подкрепление и новую технику. Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой.

Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!