"Мы придем и вас развалим": Николаевская область получила подкрепление и новую технику (видео) [ Редактировать ]
Николаевская область получила подкрепление и новую технику. Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой.
Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!
Напомним, что под Николаевом разбили военную технику оккупантов.
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