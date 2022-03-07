Под Николаевом украинские военнослужащие захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет $14 млн. Об этом сообщил глава Николаевского ОГА Виталий Ким.

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"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Поражение целей - до 40 км. Боезапас: 12 ракет и 1400 снарядов.

Напомним, что российская армия уже потеряла в Украине 11 тысяч солдат и 1000 боевых бронированных машин.