Под Николаевом захватили ЗРПК "Панцирь-С1" (видео) [ Редактировать ]
Под Николаевом украинские военнослужащие захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет $14 млн. Об этом сообщил глава Николаевского ОГА Виталий Ким.
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"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Поражение целей - до 40 км. Боезапас: 12 ракет и 1400 снарядов.
Напомним, что российская армия уже потеряла в Украине 11 тысяч солдат и 1000 боевых бронированных машин.
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