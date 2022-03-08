Под Николаевом разбили военную технику оккупантов (видео) [ Редактировать ]
В Вознесенске Николаевской области разбили технику российских оккупационных войск. Видео с места событий появилось в социальных сетях.
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