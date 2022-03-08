Група істориків з Чехії змінила професію: нині допомагають українській армії [ Редактировать ]
Змінити професію менш ніж за тиждень вирішила група істориків з Чехії.
Добровольці, які ще нещодавно записували спогади ветеранів Другої Світової Війни, нині допомагають українській армії і забезпечують їх засобами захисту.
То ж що волонтери виготовляють для армійців та скільки грошей жителі Чехії пожертвували на допомогу Україні - дивіться далі.
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