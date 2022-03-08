Скільки грошей жителі Чехії пожертвували на допомогу Україні?

Змінити професію менш ніж за тиждень вирішила група істориків з Чехії.

Добровольці, які ще нещодавно записували спогади ветеранів Другої Світової Війни, нині допомагають українській армії і забезпечують їх засобами захисту.

То ж що волонтери виготовляють для армійців та скільки грошей жителі Чехії пожертвували на допомогу Україні - дивіться далі.