Закрити небо над Україною: 160 тисяч жителів Полтавщини підписали звернення до НАТО [ Редактировать ]
У Полтавській області 160 тисяч жителів підписали звернення до країн членів НАТО щодо закриття неба над Україною. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
У Полтаві підписи збирають у школах, дитсадках, а також в адмінбудівлях. Для цього у кожній громаді Полтавщини працюють волонтери, йдеться в повідомленні.
"Полтавщина просить НАТО закрити небо над Україною! В кожній громаді люди підписуються під відповідним зверненням. 160 тисяч жителів Полтавщини уже підписали звернення до НАТО. Тисячі загиблих і поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – така ціна зволікання з закриттям неба!", – сказав Дмитро Лунін.
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