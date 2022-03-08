"Враг готовится к наступлению на Николаев" - Ким [ Редактировать ]
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что враг перегруппировывается и большими силами готовится к наступлению на Николаев.
Видимо, им поставили задачу взять наш город любой ценой.
При этом он успокоил, заверив, что Николаев к обороне готов.
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