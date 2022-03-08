В Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа, есть жертвы.

Инцидент произошел днем на кировоградской трассе Н-14, в 25-ти километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка.

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа одном из сел Николаевщины. На трассе микроавтобус встретила российская военная техника с отметкой «Z». Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу.

Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся. Еще два человека получили осколочные ранения.