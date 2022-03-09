Терпя огромные потери, Россия уже начала использовать любые резервы, выкатывая древнюю технику. Так под Мелитополем был замечен бронепоезд, извлеченный из глубокого резерва.

Об этом сообщает Defence Express.

"Российская армия испытывает критичные логистические проблемы. В ход пошло вооружение, которое, казалось, осталось только в качестве реквизита для исторических фильмов", — подчеркивает профильное медиа.

Примечательно то, что его пригнали из Дальнего Востока, вытащив из музея. Сам бронепоезд довольно старый времен противостояния на границе СССР и Китая.

Реальная боевая ценность такой единицы, вооруженной лишь зенитками ЗУ-23−2 — более чем сомнительна.

Бронепоезд используют скорее для попытки поднять боевой дух сильно деморализованных солдат, играя на чувствах давних мифических побед.

Стоит также отметить, что у солдат России замечены даже винтовки Мосина ("трехлинейки") образца 1891 года.

На плече у солдата РФ винтовка "Мосинка"

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Укрзализныця" добавила эвакуационные поезда.

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