Россия стремительно теряет военную технику в Украине - CNN [ Редактировать ]
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине. Потери России за две недели достигают 10% военного актива. Об этом сообщает CNN.
Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.
Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.
По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.
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