ГСЧС Украины поделилась ужасными фотографиями с российскими снарядами, которые так и не разорвались, застряв в стенах жилых домов и в промерзшей земле.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото неразорванных снарядов на Харьковщине.

"Помните о безопасности и доверьте дело по выяснению боеспособности ВНП специалистам. Главное, не паникуйте!",

– напомнили специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.