Американская медиакорпорация Discovery остановит вещание своих каналов в России, присоединившись к компаниям, покидающим российский рынок в ответ на вторжение в Украине. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.

"Discovery принял решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России", - заявил представитель компании. Каналы прекратят вещание с 9 марта.

В России у Discovery 15 научно-познавательных и развлекательных телеканалов, среди которых Discovery Channel, TLC, HGTV, Fine Living, Travel Channel, Animal Planet, Eurosport.

Ранее многие иностранные СМИ, в том числе BBC, Bloomberg, CNN, CBS, ABC, СВС объявили, что прекратят работу в России. Они объяснили это решение введением в России уголовной ответственности за "фейки" о российской армии.

О полной приостановке деятельности в России также объявил международный издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler.

Напомним, что Netflix уходит из России.