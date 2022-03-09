Eurosport, Animal Planet, TLC и другие каналы Discovery прекратят вещание в России [ Редактировать ]
Американская медиакорпорация Discovery остановит вещание своих каналов в России, присоединившись к компаниям, покидающим российский рынок в ответ на вторжение в Украине. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.
"Discovery принял решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России", - заявил представитель компании. Каналы прекратят вещание с 9 марта.
В России у Discovery 15 научно-познавательных и развлекательных телеканалов, среди которых Discovery Channel, TLC, HGTV, Fine Living, Travel Channel, Animal Planet, Eurosport.
Ранее многие иностранные СМИ, в том числе BBC, Bloomberg, CNN, CBS, ABC, СВС объявили, что прекратят работу в России. Они объяснили это решение введением в России уголовной ответственности за "фейки" о российской армии.
О полной приостановке деятельности в России также объявил международный издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler.
Напомним, что Netflix уходит из России.
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