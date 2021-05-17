Гигант развлечений: WarnerMedia объединяется с Discovery [ Редактировать ]
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Американская телекоммуникационная корпорация AT&T объявила об объединении своего медиаподразделения WarnerMedia с медиакомпанией Discovery Inc. Об этом сообщает пресс-служба AT&T.
Сумма сделки - $43 млрд, ее уже одобрили советы директоров обеих компаний. Акционеры AT&T получат 71% объединенной компании, а акционеры Discovery - 29%. Руководить новой компанией будет нынешний президент и гендиректор Discovery Дэвид Заслав.
В новую компанию войдут кинокомпания Warner Bros. и ее дочерние подразделения (сеть HBO, телеканалы CNN, TNT, TBS, киностудия DC Entertainment) и сеть научно-познавательных и развлекательных телеканалов Discovery (Discovery Channel, TLC, HGTV, Fine Living, Travel Channel, Animal Planet, Eurosport).
Слияние двух крупнейших игроков американского теле и медиарынка направлено на усиление их позиций в условиях сильнейшей конкуренции со стороны Disney, Netflix и Amazon, а также интернет-гигантов Google и Facebook.
Напомним, что Disney закрывает киностудию Blue Sky Studios, создавшую "Ледниковый период".
"Подробности" сообщали, что в мае 2020 года в США запустили стриминговый сервис HBO Max от телеканала HBO, принадлежащего Warner Media.
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