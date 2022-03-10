Кулеба прибыл в Анталию для встречи с Лавровым [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Вечером в среду, 9 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию. На 10 марта у него запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.
О прибытии Кулебы в Турцию сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины", - заявил представитель министерства.
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